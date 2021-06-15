Сборная Франции победила Германию

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции со счетом 1:0 нанесли поражение команде Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

На 20-й минуте игры, прошедшей в Мюнхене, состоялся автогол немецкого футболиста Матса Хуммельса. Кроме того, рефери отменил два взятия ворот сборной Германии (один раз – при помощи системы VAR), в обоих случаях зафиксировав положение "вне игры".

Франция является действующим чемпионом мира. В ее группу F также входит действующий чемпион Европы команда Португалии, которая ранее во вторник победила Венгрию (3:0). На предыдущем чемпионате Европы, в 2016 году, Португалия в финале победила Францию.

Теперь в группе F по три очка набрали Португалия и Франция, по ноль – Германия и Венгрия.

Матчем Франция – Германия завершилась программа первого тура группового этапа. Второй тур стартует в среду, среди матчей – игра сборных Финляндии и России (группа В) в Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург. Всего в турнире примут участие 24 сборные, разделённые на шесть групп по четыре команды в каждой. В плей-офф (1/8 финала) выйдут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре из шести команд, занявшие третье место и имеющие среди них лучшие показатели.