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Сборная Украины победила Северную Македонию

Сборная Украины победила Северную Македонию
Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сборная Украины по футболу со счетом 2:1 нанесла поражение команде Северной Македонии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

На 29-й минуте встречи, прошедшей в Бухаресте, Украина вышла вперед благодаря голу Андрея Ярмоленко, на 34-й счет удвоил Роман Яремчук.

На 57-й минуте македонец Эгзиян Алиоски бил пенальти, но его удар отразил вратарь сборной Украины Георгий Бущан. Впрочем, тот же Алиоски сразу же поразил ворота, ударив по отскочившему к нему мячу.

На 84-й минуте право на пенальти получила уже сборная Украины: на этот раз Руслан Малиновский не смог переиграть македонского голкипера Столе Димитриевски.

Сборная Украины набрала 3 очка, столько же баллов имеют и другие участники группы С – Нидерланды и Австрия. Эти команды сыграют друг с другом в четверг позднее (начало – 22:00 мск). Северная Македония очков пока не набрала.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах Европы, включая Санкт-Петербург.

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