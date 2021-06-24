Франция, Германия и Португалия вышли в плей-офф Евро-2020

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сборные Франции, Германии и Португалии по футболу завоевали путевки в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Они являются представителями группы F, где в среду состоялись заключительные матчи группового этапа: Франция и Португалия сыграли в Будапеште вничью - 2:2, а Германия в Мюнхене с аналогичным результатом завершила встречу с Венгрией.

В итоге Франция набрала 5 очков и вышла в плей-офф с первого места, Германия (4 балла) - со второго, Португалия (4) - с третьего. Венгрия, занявшая четвертое место (2 очка), выбыла из турнира.

Три из четырех голов в матче Португалия - Франция состоялись с пенальти. В составе португальцев оба точных удара с 11-метровой отметки провел Криштиану Роналду (30,-я, 60-я минуты); в составе сборной Франции с пенальти (45+2) и с игры (47) забил Карим Бензема.

Что касается матча Германия - Венгрия, голы в составе венгров провели Адам Салаи (11) и Андраш Шефер (68). В составе дважды уступавших в счете и едва не оказавшихся за бортом турнира немцев отличились Кай Хаверц (66) и Леон Горецка (84).

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.