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Сборная Германии разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU -Футболисты сборной Германии со счетом 5:1 нанесли поражение команде Шотландии в матче открытия чемпионата Европы 2024 года.

Игра прошла в Мюнхене.

Автором первого гола турнира стал Флориан Вирц, поразивший ворота Шотландии на 10-й минуте. На 19-й минуте преимущество немецкой сборной в счете упрочил Джамал Мусиала.

На 45+1 минуте хозяева чемпионата довели счет до разгромного: пенальти реализовал Кай Хаверц. Грубо нарушивший правила в предшествовавшем пенальти эпизоде Райан Портеус был удален с поля.

На 68-й в составе немцев отличился Никлас Фюллькруг.

На 87-й минуте Шотландии удалось отыграть один гол, сделав это с помощью соперника: свои ворота поразил футболист немецкой сборной Антонио Рюдигер.

На 90+3 минуте сборная Германии довела счет до 5:1, точный удар нанес Эмре Джан.

Команды представляют группу А, другие участники которой – Швейцария и Венгрия – свой матч первого тура проведут в субботу. Эта игра начнется в 16:00 мск. Также в этот день сыграют представители группы B: Испания – Хорватия (19:00) и Италия – Албания (22:00).

футбол Евро-2024
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