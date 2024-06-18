Поиск

Сборная Турции обыграла Грузию на чемпионате Европы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Турции со счетом 3:1 победили команду Грузии в первом туре группового этапа чемпионата Европы в Германии.

Игра прошла в Дортмунде.

На 25-й минуте Мерт Мюльдер вывел сборную Турции вперед, но уже через семь минут грузины сравняли счет: отличился Жорж Микаутадзе.

На 65-й минуте счет стал 2:1 в пользу турецкой сборной, гол забил Арда Гюлер.

На исходе второго тайма игроки сборной Грузии создали серию опасных моментов. К участию в штурме присоединился вратарь Георгий Мамардашвили, побежавший на подачу с углового. Однако точный удар грузины нанести не смогли, более того, турецкие футболисты перехватили мяч, Керем Актюркоглу отправил его в пустые ворота. Этот гол состоялся на 90+7 минуте.

Команды представляют группу F, другие участники которой – Португалия и Чехия – свой матч сыграют во вторник, начало – 22:00 мск. Эта игра будет венчать программу первого тура Евро-204.

Что касается сборной Грузии, она – дебютант чемпионата Европы (на чемпионате мира также еще не играла).

Грузия Турция футбол Евро-2024
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Евро-2024

Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы

Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы

Даниил Медведев заявлен для участия в Олимпиаде

Антон Заболотный покинул ЦСКА

Федор Смолов вернулся в "Краснодар"

Федор Смолов вернулся в "Краснодар"

Рублев проиграл в первом круге теннисного турнира в Халле

"Бостон" в 18-й раз стал чемпионом НБА

"Бостон" в 18-й раз стал чемпионом НБА

Россияне заработали 244 медали за пять соревновательных дней Игр БРИКС

Евро-2024

Сборная Франции победила Австрию на чемпионате Европы

Евро-2024

Сборная Бельгии в драматичном матче проиграла Словакии на Евро-2024

Сборная Бельгии в драматичном матче проиграла Словакии на Евро-2024
Евро-2024

Сборная Румынии крупно победила Украину в матче Евро-2024

Сборная Румынии крупно победила Украину в матче Евро-2024
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });