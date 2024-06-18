Сборная Турции обыграла Грузию на чемпионате Европы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Турции со счетом 3:1 победили команду Грузии в первом туре группового этапа чемпионата Европы в Германии.

Игра прошла в Дортмунде.

На 25-й минуте Мерт Мюльдер вывел сборную Турции вперед, но уже через семь минут грузины сравняли счет: отличился Жорж Микаутадзе.

На 65-й минуте счет стал 2:1 в пользу турецкой сборной, гол забил Арда Гюлер.

На исходе второго тайма игроки сборной Грузии создали серию опасных моментов. К участию в штурме присоединился вратарь Георгий Мамардашвили, побежавший на подачу с углового. Однако точный удар грузины нанести не смогли, более того, турецкие футболисты перехватили мяч, Керем Актюркоглу отправил его в пустые ворота. Этот гол состоялся на 90+7 минуте.

Команды представляют группу F, другие участники которой – Португалия и Чехия – свой матч сыграют во вторник, начало – 22:00 мск. Эта игра будет венчать программу первого тура Евро-204.

Что касается сборной Грузии, она – дебютант чемпионата Европы (на чемпионате мира также еще не играла).