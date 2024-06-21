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Сборная Украины одолела Словакию на чемпионате Европы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Украины со счетом 2:1 взяли верх над национальной командой Словакии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы в Германии.

Встреча прошла в Дюссельдорфе.

На седьмой минуте Иван Шранц вывел сборную Словакии вперед. Однако во втором тайме Украине удалось переломить ход встречи: на 54-й минуте отличился Николай Шапаренко, на 80-й – Роман Яремчук.

Теперь в группе Е три команды имеют в своем активе по 3 очка – Румыния, Украина и Словакия, в такой последовательности эти сборные и располагаются в турнирной таблице. На четвертой строчке – Бельгия, 0 баллов. Однако Румынии и Бельгии во втором туре еще предстоит сыграть друг с другом, их матч пройдет 22 июня и стартует в 22:00 мск.

футбол Евро-2024 Украина Словакия
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