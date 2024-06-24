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Швейцария сыграла вничью с Германией и вышла в плей-офф Евро

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборных Швейцарии и Германии со счетом 1:1 завершили матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2024.

На 28-й минуте встречи во Франкфурте Дан Ндой вывел сборную Швейцарии вперед, на 90+2 минуте Никлас Фюллькруг сравнял счет.

Германия набрала 7 очков и финишировала на первом месте в группе А, ранее она уже обеспечила себе выход в плей-офф. Швейцария набрала 5 очков и вышла в следующий круг со второго места.

Тем временем в Штутгарте Венгрия со счетом 1:0 взяла верх над Шотландией: гол на 90+10 минуте забил Кевин Чобот. У Венгрии 3 очка, команда имеет шанс пробиться в плей-офф с третьего места. Шотландия с 1 очков выбывает из турнира.

футбол Евро-2024
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