Игрок сборной Венгрии госпитализирован после жесткого столкновения в матче Евро

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Венгрии по футболу Барнабаш Варга был госпитализирован в одной из клиник Штутгарта после травмы, полученной в матче чемпионата Европы с Шотландией.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Венгрии, состояние футболиста стабильное.

Варга столкнулся с вратарем сборной Шотландии Энджусом Ганном, получив сильный удар в голову. Он покинул поле на носилках в кислородной маске.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу венгров, забивших гол на 90+10 минуте. Венгры набрали 3 очка и финишировали на третьем месте в группе А. В зависимости от расклада в других группах, Венгрия может пробиться в плей-офф с третьего места. Шотландия (1 балл) выбыла из турнира.