Сборные Румынии, Бельгии и Словакии вышли в плей-офф Евро

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Оба матча третьего тура чемпионата Европы по футболу в группе Е завершились вничью.

Их результаты: Словакия – Румыния – 1:1, Украина – Бельгия – 0:0.

Все четыре команды в группе набрали по 4 очка. По дополнительным показателям команды разместились в следующем порядке: 1.Румыния – 4 очка, 2.Бельгия – 4, 3.Словакия – 4, 4.Украина – 0.

В результате Румыния, Бельгия и Словакия вышли в плей-офф, Украина выбыл из турнира.