Аленичев назвал скучным чемпионат Европы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Экс-футболист "Спартака" и сборной России по футболу Дмитрий Аленичев посетовал на то, что проходящий в Германии чемпионат Европы-2024 не вызывает бурных эмоций.

"Пока турнир получается скучноватым - честно говоря, давно не припомню, чтобы на чемпионате континента забивалось так мало голов, большинство матчей достаточно блеклые. Это заставляет задуматься о формате: по-моему, 24 участника - перебор, оптимальным решением стал бы возврат к 16 сборным", - приводятся слова Аленичева в "Спорт-Экспрессе".

В пятницу на турнире стартует четвертьфинальная стадия. В этот день пройдут матчи Испания – Португалия (начало – 19:00 мск) и Португалия – Франция (22:00). В субботу встретятся: Англия – Швейцария (19:00) и Нидерланды – Турция (22:00).