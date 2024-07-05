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Аленичев назвал скучным чемпионат Европы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Экс-футболист "Спартака" и сборной России по футболу Дмитрий Аленичев посетовал на то, что проходящий в Германии чемпионат Европы-2024 не вызывает бурных эмоций.

"Пока турнир получается скучноватым - честно говоря, давно не припомню, чтобы на чемпионате континента забивалось так мало голов, большинство матчей достаточно блеклые. Это заставляет задуматься о формате: по-моему, 24 участника - перебор, оптимальным решением стал бы возврат к 16 сборным", - приводятся слова Аленичева в "Спорт-Экспрессе".

В пятницу на турнире стартует четвертьфинальная стадия. В этот день пройдут матчи Испания – Португалия (начало – 19:00 мск) и Португалия – Франция (22:00). В субботу встретятся: Англия – Швейцария (19:00) и Нидерланды – Турция (22:00).

футбол Евро-2024 Дмитрий Аленичев
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