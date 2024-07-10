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Сборная Англии выиграла у Нидерландов и вышла в финал Евро

Сборная Англии выиграла у Нидерландов и вышла в финал Евро
Фото: AP/TAСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии со счетом 2:1 победили национальную команду Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы.

Игра прошла в Дортмунде.

На 7-й минуте Хави Симонс вывел сборную Нидерландов вперед.

На 18-й минуте Харри Кейн сравнял счет, а победный у англичан гол состоялся на 90+1 минуте, когда точный удар нанес Олли Уоткинс.

В финале 14 июля Англия сыграет с Испанией.

Англичане стали финалистами Евро второй раз подряд. На чемпионате Европы-2020 (из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год) они в финале по пенальти уступили Италии.

Англия Нидерланды футбол Евро-2024
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