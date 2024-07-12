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Финал Евро посетят до 35 тыс. английских болельщиков

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Около 35 тыс. английских болельщиков, как ожидается, посетят в воскресенье Олимпийский стадион в Берлине, где пройдет финал чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщает в пятницу издание The Guardian.

Отмечается, что этот показатель значительно выше официально выделенной квоты в 10 тыс. билетов. По словам представителя британской Ассоциации футбольных болельщиков, многие фанаты будут "вынуждены переплачивать за билеты на чёрном рынке". В организации напомнили болельщикам "о рисках мошенничества при покупке билетов через неофициальные вебсайты и аккаунты в соцсетях".

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля. На Олимпийский стадион в Берлине в воскресенье выйдут сборные Испании и Англии. Вместимость стадиона - около 70. тыс. человек. Начало - 22:00 мск.

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