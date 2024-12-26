Менеджер Тарасов назвал бой Бетербиева и Бивола событием года в мировом боксе

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Менеджер по единоборствам Виталий Тарасов поставил россиянина Артура Бетербиева на вторую строчку при выборе лучшего боксера 2024 года. На первую строчке, по его словам, должен располагаться японец Наоя Иноуэ.

"На мой взгляд, прямо сейчас Наоя Иноуэ - это лучший боксер планеты. Ставлю его на первое место. Очень интересно наблюдать за его карьерой. В 2024-м сделал два неплохих поединка, из обоих вышел победителем, снова оформив нокауты. Для такого веса вообще редкость – сохранять такой процент финишей", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Впервые в этом году он защитил звание абсолютного чемпиона, впервые мы увидели, что Наоя тоже человек, когда случился неожиданный нокдаун в бою против Нери. И сам факт, что японец пережил тяжелую ситуацию, собрался и снова оформил победу, говорит не только о его боксерских скиллах, но и о характере. Для меня он раскрылся в 2024 году. С другой стороны, будет интересно наблюдать за ним в 2025 году", - отметил он.

"Второе место за Артуром Бетербиевым. Тут, конечно, в первую очередь, беру во внимание его победу над Дмитрием Биволом. Этот бой ждали все. Наверное, самое интересное событие 2024 года. Да, для меня оно стоит по интересу даже выше, чем дилогия Усика и Фьюри. И, конечно, скальп в лице Каллума Смита – тоже крайне серьезное достижение", - выразил мнение менеджер.

"Безусловно, в перечне топ-3 этого года нельзя обойтись без Усика. Здесь же мы говорим о достижениях исключительно в плоскости спорта. Две победы над Фьюри – сумасшедшее достижение. И то, как Александр проявил себя во втором поединке, показывает, что он продолжает расти", - сказал Тарасов.

В завершающемся году Бетербиев в январе в Бирмингеме досрочно победил обязательного претендента Каллума Смита. В октябре в Эр Рияде Бетербиев большинством решений судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. До встречи с Бетербиев Бивол 1 июня нокаутировал Малика Зинада. На 22 февраля у Бивола и Бетербиева запланировано проведение реванша.