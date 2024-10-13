Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над своим соотечественником Дмитрием Биволом и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой растянулся на все 12 раундов, по итогам которых победа была присуждена Бетербиеву - 114:114, 115:113, 116:112.

Для 39-летнего Бетербиева это 21-я победа на профессиональном ринге. Он остается непобежденным боксером, однако бой против Бивола оказался для него первым, который не завершился досрочно.

33-летний Бивол потерпел первое поражение. На его счету 22 победы (11 - нокаутом).