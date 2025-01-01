Непомнящий и Карлсен признаны чемпионами мира по блицу

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен разделили первое место на прошедшем в Нью-Йорке чемпионате мира по блицу.

Шахматисты встретились в финале мужского соревнования. Первые две партии финального матча выиграл Карлсен, вторые – Непомнящий, три дополнительные завершились вничью. После этого норвежец предложил россиянину разделить первое место, Непомнящий ответил согласием.

Ранее здесь прошел чемпионат мира по рапиду, первые три места по его итогам заняли россияне: Володар Мурзин стал победителем, Александр Грищук и Ян Непомнящий заняли второе и третье место соответственно.