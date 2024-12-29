Россияне заняли весь пьедестал на ЧМ по быстрым шахматам

Володар Мурзин Фото: Misha Friedman/Getty Images

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российский шахматист Володар Мурзин стал победителем чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке.

По итогам 13 туров он набрал 10 очков.

Второе и третье места также заняли россияне – Александр Грищук и Ян Непомнящий, на счету которых по 9,5 балла.

В прошлом году чемпионат мира выиграл норвежец Магнус Карлсен. Сейчас он был дисквалифицирован из-за отказа подчиняться требованиям дресс-кода. В знак протеста Карлсен пропустит и ЧМ по блицу.