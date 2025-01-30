ISU пообещал поддержку в связи крушением самолета с фигуристами

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев (ISU) потрясен инцидентом с разбившимся над Вашингтоном пассажирским самолетом с фигуристами.

"Международный союз конькобежцев (ISU) и мировое сообщество конькобежцев глубоко потрясены трагическим происшествием, произошедшим прошлой ночью с рейсом авиакомпании American Airlines в Вашингтоне, округ Колумбия", - говорится в заявлении организации на сайте ISU в четверг.

"Мы с болью в сердце узнали, что фигуристы, а также их семьи, друзья и тренеры находятся среди тех, кто находится на борту. Наши мысли со всеми, кого затронула эта трагедия", - добавляется в сообщении.

В организации отметили, что поддерживают тесные контакты с Ассоциацией фигурного катания США и предлагают "полную поддержку в это невероятно трудное время".

По информации "Матч ТВ" на борту самолета находились бывшие российские и советские фигуристы. Среди них, чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также экс-фигуристка Анна Волянская, которая была бронзовым призером СССР в парном катании.

Ранее спортивный агент Ари Закарян заявил телеканалу, что представители отечественного фигурного катания присутствовали на этом рейсе.

"Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите. Сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Там были хорошие знакомые", - сказал он.

Столкновение военного вертолета Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, и самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, произошло при заходе самолета на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана (Вашингтон). Обломки самолета рухнули в реку Потомак.

СМИ сообщали, что в самолете находились несколько фигуристов и тренеров, возвращавшихся с чемпионата США по фигурному катанию.