"Локомотив" обыграл махачкалинское "Динамо" в РПЛ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:1 победили махачкалинское "Динамо" в домашнем матче чемпионата Российской премьер-лиги.

Гости открыли счет на 7-й минуте усилиями Далера Кузяева, но волевую победу хозяевам принесли голы Николая Комличенко (31) и Александра Руденко (56).

Эта победа стала для "Локомотива" в РПЛ первой на своем поле в текущем сезоне и второй подряд под руководством старшего тренера Сергея Овчинникова. Набрав 17 очков, "Локомотив" покинул зону стыковых матчей, поднявшись на 11-е место в таблице и опередив махачкалинцев по дополнительным показателям.