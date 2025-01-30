Поиск

Неймар вернулся в "Сантос"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Нападающий Неймар стал футболистом бразильского "Сантоса", в составе которого он делал первые шаги в профессиональном спорте.

Спорт"Аль-Хиляль" договорился с Неймаром о расторжении контрактаЧитать подробнее

О переходе в "Сантос" 32-летний бразилец сообщил в своих соцсетях.

В этой команде Неймар играл с 2009 по 2013 год. После этого защищал цвета испанской "Барселоны", французского "Пари Сен-Жермен", а также клуба "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. В каждом из клубов Неймар становился обладателем различных титулов.

В "Сантос" олимпийский чемпион-2016 переходит на правах свободного агента.

Неймар Пари Сен-Жермен футбол Барселона Сантос Аль-Хиляль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Спартак" обыграл "Краснодар" в Зимнем кубке РПЛ

Авиакатастрофа в Вашингтоне

В США подтвердили гибель Вадима Наумова и Евгении Шишковой в авиакатастрофе

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Свыше 10 фигуристов и тренеров считаются погибшими в авиакатастрофе в Вашингтоне

World Aquatics утвердила мировые рекорды российских пловцов

World Aquatics утвердила мировые рекорды российских пловцов
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Федерация подтвердила нахождение фигуристов на борту разбившегося в США самолета

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Экс-фигуристы Шишкова и Наумов находились на борту упавшего в США самолета

Экс-фигуристы Шишкова и Наумов находились на борту упавшего в США самолета

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Хэмилтон разбил болид Ferrari на тестовых заездах

В "Фонбет" заявили, что задержанный Анохин в январе уже покинул пост главы компании

В "Фонбет" заявили, что задержанный Анохин в январе уже покинул пост главы компании

Хоккеист "Миннесоты" Капризов выбыл минимум еще на один месяц

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });