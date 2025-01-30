Неймар вернулся в "Сантос"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Нападающий Неймар стал футболистом бразильского "Сантоса", в составе которого он делал первые шаги в профессиональном спорте.

О переходе в "Сантос" 32-летний бразилец сообщил в своих соцсетях.

В этой команде Неймар играл с 2009 по 2013 год. После этого защищал цвета испанской "Барселоны", французского "Пари Сен-Жермен", а также клуба "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. В каждом из клубов Неймар становился обладателем различных титулов.

В "Сантос" олимпийский чемпион-2016 переходит на правах свободного агента.