Определились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - По итогам основного раунда Лиги Европы УЕФА, матчи заключительного, восьмого тура которого завершились в ночь на пятницу по московскому времени, стали известны все участники плей-офф.

Напрямую в 1/8 финала турнира пробились первые восемь команд: "Лацио", "Атлетик" (по 19 очков), "Манчестер Юнайтед" (18), "Тоттенхэм" (17), "Айнтрахт" (16), "Лион", "Олимпиакос" (по 15), "Глазго Рейнджерс" (14).

Еще 16 клубов продолжат турнирный путь в 1/16 финала: "Буде Глимт", "Андерлехт", ФКСБ (по 14), "Аякс", "Реал Сосьедад", "Галатасарай" (по 13), "Рома", "Виктория Пльзень", "Ференцварош" (по 12), "Порту", "АЗ Алкмаар", "Мидтьюллан, "Юнион Сент-Жиллуа" (по 11), ПАОК, "Твенте", "Фенербахче" (по 10).

Остальные 12 команд выбыли из еврокубков: "Брага", "Эльфсборг" (по 10), "Хоффенхайм", "Бешикташ" (по 9), "Маккаби Тель-Авив" (6), "Славия", "Мальме", РФШ (по 5), "Лудогорец", "Динамо Киев" (по 4), "Ницца", "Карабах" (по 3).

С этого сезона Лига Европы (как и Лига чемпионов, Лига конференций) проходит по новому формату. В основном турнире выступили 36 команд, они не разделены на группы, а сведены в единую таблицу.

Каждый клуб играл с восемью разными соперниками (с четырьмя – дома, с четырьмя – в гостях). По итогам основного этапа первые восемь команд вышли напрямую в 1/8 финала, следующие 16 – в 1/16 финала. Остальные выбыли из турнира.