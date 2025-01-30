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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - По итогам матчей заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сформировался список команд, пробившихся в плей-офф турнира.

Напрямую в 1/8 финала вышли первые восемь команд: "Ливерпуль" (21 очко), "Барселона", "Арсенал", "Интер" (по 19), "Атлетико" (18), "Байер", "Лилль", "Астон Вилла" (по 16).

Борьбу за выход в плей-офф поведут клубы, занявшие места с девятого по 24-е: "Аталанта", "Боруссия Дортмунд", "Реал", "Бавария", "Милан" (по 15), ПСВ (14), "Пари Сен-Жермен", "Бенфика", "Монако", "Брест", "Фейеноорд" (по 13), "Ювентус", "Селтик" (по 12), "Манчестер Сити", "Спортинг", "Брюгге" (по 11).

Остальные 12 команд выбыли из дальнейшей борьбы: "Динамо Загреб" (11), "Штутгарт" (10), "Шахтер" (7), "Болонья", "Црвена Звезда", "Штурм" (по 6), "Спарта" (4), "Лейпциг", "Жирона", "Зальцбург" (по 3), "Слован", "Янг Бойз" (по 0).

Лига чемпионов с этого сезона проводится по новому формату. В соревновании приняли участие 36 команд, и все они были объединены в одну группу. Каждый клуб в Лиге чемпионов сыграл по восемь матчей с разными командами (с четырьмя по разу дома, с четырьмя – в гостях).

Первые восемь команд напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбыли из турнира.

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