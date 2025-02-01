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Чемпион WBA International Туков оценил бой Гаджимагомедова с Мчуну

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Обладатель пояса WBA International в среднем весе, боксер RCC Boxing Pmotions Вадим Туков дал оценку поединку россиянина Муслима Гаджимагомедова против Табисо Мчуну из ЮАР.

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"В целом, бой прошел так, как я и предполагал. Муслим пользовался своими габаритами и скоростью. Именно этого хватило для победы. Мчуну хороший боец, но, если не дать ему играть в свою игру, что и сделал Гаджимагомедов, то он не опасен. У Мчуну не такой богатый технический арсенал", - сказал Туков "Интерфаксу"

"Сейчас самым опасным соперником в дивизионе для Муслима я вижу Георгия Юновидова. Он еще не показал себя во всей красе. Я видел, как Георгий умеет боксировать, и ему еще предстоит всех удивить!" - отметил Туков.

Бой Гаджимагомедова с Мчуну возглавил турнир серии "Ночь чемпионов IBA" в Москве. По итогам десяти раундов Гаджимагомедову присудили победу единогласным решением судей.

ЮАР бокс Вадим Туков Табисо Мчуну Муслим Гаджимагомедов
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