Рублев проиграл 102-й ракетке мира в полуфинале турнира в Монпелье

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российскому теннисисту Андрею Рублеву не удалось пробиться в финал турнира в Монпелье (Франция).

В 1/2 финала россиянин уступил представителю США Александру Ковачевичу – 5:7, 4:6.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает десятое место, а в соревновании во Франции был посеян под первым номером. Ковачевич – 102-я ракетка мира.

Соперником Ковачевича в финале будет 23-я ракетка мира (и вторая ракетка турнира) канадец Феликс Оже-Ольяссим.