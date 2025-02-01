Поиск

Рублев проиграл 102-й ракетке мира в полуфинале турнира в Монпелье

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российскому теннисисту Андрею Рублеву не удалось пробиться в финал турнира в Монпелье (Франция).

В 1/2 финала россиянин уступил представителю США Александру Ковачевичу – 5:7, 4:6.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает десятое место, а в соревновании во Франции был посеян под первым номером. Ковачевич – 102-я ракетка мира.

Соперником Ковачевича в финале будет 23-я ракетка мира (и вторая ракетка турнира) канадец Феликс Оже-Ольяссим.

теннис Александр Ковачевич Андрей Рублев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лидирующий в КХЛ "Локомотив" проиграл "Металлургу"

Беспутин избран генеральным секретарем Федерации бокса России

ЦСКА обыграл "Ростов" в матче Зимнего кубка РПЛ

Авиакатастрофа в Вашингтоне

В США после авиакатастрофы найдены тела экс-фигуристов Шишковой и Наумова

В США после авиакатастрофы найдены тела экс-фигуристов Шишковой и Наумова

"Манчестер Сити" и "Реал" встретятся в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Бывший российский фигурист Кирсанов погиб в авиакатастрофе в США

Овечкин до 18 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Определились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА

Неймар вернулся в "Сантос"

"Спартак" обыграл "Краснодар" в Зимнем кубке РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });