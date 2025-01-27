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Медведев и Рублев ухудшили свои позиции в рейтинге ATP

Медведев и Рублев ухудшили свои позиции в рейтинге ATP
Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев опустился с пятого на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

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В свою очередь, Андрей Рублев опустился с девятой на десятую строчку.

Оба спортсмена провалили свое выступление на завершившемся накануне в Мельбурне турнире Большого шлема Australian Open: Рублев проиграл в первом круге, Медведев – во втором. Из пяти российских участников мужского одиночного разряда все выбыли еще до четвертого круга.

На первом месте рейтинга по-прежнему находится вновь ставший триумфатором Australian Open итальянец Янник Синнер. Поверженный им в финале немец Александр Зверев сохранил за собой вторую ступень. Третье место занимает испанец Карлос Алькарас, четвертое – американец Тейлор Фриц.

На одну ступень поднялись Касрпер Рууд (Норвегия) и Новак Джокович (Сербия), они занимают пятое и шестое места соответственно. На восьмой строчке находится Алекс де Минор (Австралия), на девятой, поднявшись на две ступени – американец Томми Пол.

Australian Open Андрей Рублев Даниил Медведев теннис Янник Синнер Александр Зверев
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