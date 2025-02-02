Овечкин до 17 голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" уступил "Виннипегу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 5:4 (2:0, 1:2, 1:2, 1:0) в пользу "Виннипега".

В составе победителей две результативные передачи сделал российский нападающий Владислав Наместников.

У "Вашингтона" гол провел российский форвард Александр Овечкин. Точный бросок он нанес в середине третьего периода, этот гол позволил перевести игру в овертайм, где успешнее оказался соперник.

Теперь в активе Овечкина 877 голов за карьеру в НХЛ, отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки составляет 17 шайб.