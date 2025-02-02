Поиск

"Северсталь" победила "Спартак" в матче с 14 голами

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты череповецкой "Северстали" одолели московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат - 8:6 (3:1, 2:4, 3:1) в пользу "Северстали".

В составе победителей по два гола провели Михаил Котляревский, Кирилл Пилипенко, Давид Думбадзе, по одному - Артем Щучинов, Николай Чебыкин.

В составе "Спартака" дубли оформили Иван Морозов, Адам Ружичка, по одному точному броску нанесли Николай Голдобин и Михаил Мальцев.

"Северсталь" поднялась на второе место в Западной конференции, набрав 67 очков. "Спартак", сыграв на два матча меньше, опустился на пятую строчку: 65 баллов.

Северсталь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россиянка Александрова победила украинку Ястремскую и выиграла теннисный турнир в Австрии

Россиянка Александрова победила украинку Ястремскую и выиграла теннисный турнир в Австрии

Вратарь ЦСКА Илья Помазун перешел в "Спартак"

Вратарь ЦСКА Илья Помазун перешел в "Спартак"

Овечкин до 17 голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Овечкин до 17 голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Шарабутдин Магомедов уступил Майклу Пейджу в UFC, впервые проиграв в карьере

Рублев проиграл 102-й ракетке мира в полуфинале турнира в Монпелье

Лидирующий в КХЛ "Локомотив" проиграл "Металлургу"

Беспутин избран генеральным секретарем Федерации бокса России

ЦСКА обыграл "Ростов" в матче Зимнего кубка РПЛ

Авиакатастрофа в Вашингтоне

В США после авиакатастрофы найдены тела экс-фигуристов Шишковой и Наумова

В США после авиакатастрофы найдены тела экс-фигуристов Шишковой и Наумова

"Манчестер Сити" и "Реал" встретятся в раунде плей-офф Лиги чемпионов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });