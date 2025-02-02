"Северсталь" победила "Спартак" в матче с 14 голами

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты череповецкой "Северстали" одолели московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат - 8:6 (3:1, 2:4, 3:1) в пользу "Северстали".

В составе победителей по два гола провели Михаил Котляревский, Кирилл Пилипенко, Давид Думбадзе, по одному - Артем Щучинов, Николай Чебыкин.

В составе "Спартака" дубли оформили Иван Морозов, Адам Ружичка, по одному точному броску нанесли Николай Голдобин и Михаил Мальцев.

"Северсталь" поднялась на второе место в Западной конференции, набрав 67 очков. "Спартак", сыграв на два матча меньше, опустился на пятую строчку: 65 баллов.