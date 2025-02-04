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"Зенит" по пенальти обыграл ЦСКА в Зимнем кубке РПЛ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" победили московский ЦСКА в матче проходящего в Абу-Даби Зимнего кубка РПЛ.

На 49-й минуте Дуглас дос Сантос вывел "Зенит" вперед. ЦСКА отыгрался на 57-й минуте благодаря голу Матвея Кисляка. На 88-й минуте армейцы вновь вышли вперед, гол забил Артем Шуманский. На 90+3 минуте "Зениту" удалось отыграться: точный удар нанес Александр Соболев.

В серии пенальти успешнее оказались петербуржцы (4:1).

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Команды представляют группу В. Здесь лидирует ЦСКА, набравший 4 очка в двух матчах (за победу в основное время дается 3 очка, в серии пенальти – 2; за поражение в основное время очков не дают, за проигрыш по серии пенальти команда получает 1 балл). Второе место занимает "Зенит" (2), третье – "Ростов" из Ростова-на-Дону (0).

7 февраля в 15:00 начнется матч "Ростов" - "Зенит". В этот же день в 19:30 стартует встреча группы А между московскими "Динамо" и "Спартаком".

В группе А лидирует "Спартак" (3 очка в одном матче), далее идут "Краснодар" (3 балла в двух встречах) и "Динамо" (0 очков в одном матче).

Победители групп сыграют в финале, занявшие вторые места проведут встречу за бронзу, занявшие третьи строчки сыграют за итоговое пятое место.

Зенит РПЛ ЦСКА футбол
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