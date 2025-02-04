"Краснодар" обыграл "Динамо" в матче Зимнего кубка РПЛ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 1:0 взяли верх над московским "Динамо" в матче группового этапа проходящего в Абу-Даби Зимнего кубка РПЛ.

На 61-й минуте гол забил Джон Кордоба.

К тому моменту "Краснодар" на протяжении пяти минут играл в меньшинстве: за грубый фол был удален Витор Тормена.

Для "Динамо" этот матч был первым в рамках турнира. "Краснодар" ранее сыграл с московским "Спартаком" и уступил со счетом 2:3.

Сейчас в группе А по три очка у "Спартака" и "Краснодара", у "Динамо" 0 баллов. В этой группе осталось провести одну игру: 7 февраля пройдет встреча "Динамо" - "Спартак".

Во вторник 19:30 мск стартует матч группы В "Зенит" - ЦСКА. Ранее в этой группе ЦСКА со счетом 1:0 взял верх над "Ростовом".