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"Ак Барс" забросил в ворота СКА восемь шайб в матче КХЛ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" разгромил петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи в Санкт-Петербурге – 8:3 (6:1, 1:1, 1:1) в пользу гостей.

Хет-трик в составе "Ак Барса" оформил Артем Галимов, сделав это еще в первом периоде. Также у победителей отличились Семен Терехов, Алексей Пустозеров, Никита Лямкин, Семен Кошелев, Артур Бровкин.

У СКА два гола провел Захар Бардаков, один – Валентин Зыков.

У петербургской команды сейчас 65 очков в 52 очках, она – на шестом месте в Западной конференции. "Ак Барс" занимает вторую строчку в Восточной конференции – 70 баллов в 51 игре.

КХЛ СКА хоккей Ак Барс
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