"Спартак" вновь победил "Локомотив" в КХЛ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" взяли верх над ярославским "Локомотивом" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат – 5:4 (1:1, 1:0, 3:3) в пользу "Спартака".

В составе москвичей голы провели Егор Савиков, Адам Ружичка, Даниил Орлов, Михаил Мальцев, Николай Голдобин.

Авторы точных бросков в составе "Локомотива": Георгий Иванов, Павел Красковский, Максим Березкин, Андрей Сергеев.

"Локомотив" продолжает лидировать в Западной конференции чемпионате в целом – 80 очков в 53 матчах. "Спартак" поднялся на третью строчку – 67 баллов в 51 встрече.

Победа "Спартака" над "Локомотивом" стала второй подряд в очном противостоянии. Однако до этого дважды подряд побеждали ярославцы.