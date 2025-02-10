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IBA будет судиться с МОК за допуск на ОИ проваливших гендерный тест боксеров

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU -Международная ассоциация бокса подаст в суд на МОК за участие в боксерском турнире Олимпиады-2024 в Париже проваливших гендерный тест спортсменов. Об этом говорится в заявлении IBA на сайте организации.

Отмечается, что решение принято после указа президента США Дональда Трампа о запрете участия трансгендеров в женских соревнованиях.

"В результате IBA подает официальную жалобу генеральному прокурору Швейцарии г-ну Штефану Блэттеру относительно действий МОК, которые способствовали участию этих не имеющих права спортсменов в олимпийском боксерском турнире 2024 года в Париже", - говорится в заявлении.

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По словам главы ассоциации Умара Кремлева, "указ президента Трампа о запрете трансгендерным спортсменам заниматься женским спортом подтверждает усилия IBA по защите целостности женского спорта".

"Наши действия направлены на обеспечение гендерного равенства в боксе. Мы призываем другие международные федерации последовать примеру IBA, поскольку мы находимся в уникальном положении для решения этой проблемы и отстаивания прав наших спортсменов", - отметил Кремлев.

Прошедшая в Париже Олимпиада-2024 оказалась богатой на скандальные ситуации. В центре внимания, в частности, оказался допуск к женскому боксерскому турниру спортсменок, ранее проваливших гендерные тесты. В результате Линь Юйтин из Тайваня и алжирка Иман Хелиф выиграли золотые медали в своих весовых категориях.

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