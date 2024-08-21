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Григорий Дрозд назвал Олимпиаду-2024 не местом для порядочных людей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд раскритиковал решение допустить к участию в женских соревнованиях по боксу в рамках Олимпиады в Париже проваливших гендерный тест спортсменок.

"В мире происходит безумие, бесовщина: мужчина на женском турнире по боксу побил всех женщин. Он реально мужчина. Это страшные вещи: женщин в принципе нельзя бить, мужчина создан для того, чтобы женщин защищать. А здесь все наоборот, с ног на голову все перевернулось. Я надеюсь, что скоро это все изменится, нельзя, чтобы наши дети видели подобные вещи, это абсолютно неправильные ценности, нам чуждые. Это безумие, по-другому назвать не могу", - сказал Дрозд "Интерфаксу".

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Собеседник агентства выразил удовлетворение в связи с тем, что многие российские спортсмены отказались от участия в Олимпиаде в Париже.

"В таких токсичных опасных мероприятиях, когда рядом находишься с очень недобросовестными людьми, безумцами, ты можешь просто сам замараться – просто стоя рядом с ними, ничего не делаю. Олимпиада-2024 – как раз такое мероприятие, где порядочным людям находиться не нужно. Люди, которые соблюдают свою религию, традиционные семейные ценности, там не место.

Летний Олимпийские игры-2024 прошли в Париже с 26 июля по 11 августа. Олимпиада оказалась богатой на скандальные ситуации. В центре внимания, в частности, оказался допуск к женскому боксерскому турниру спортсменок, ранее проваливших гендерные тесты. В результате Линь Юйтин из Тайваня и алжирка Иман Хелиф выиграли золотые медали в своих весовых категориях.

Олимпиада-2024 в Париже

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