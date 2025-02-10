"Ростов" разгромил "Динамо" в матче за пятое место Зимнего кубка РПЛ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" (Ростов-на-Дону) со счетом 4:0 разгромили московское "Динамо" в матче за пятое место Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.

Голы забили Егор Голенков (7-я, 45+1 минуты), Мохаммад Мохеби (33), Роналдо (50).

На основном этапе команды заняли последние, третьи места в своих группах.

В понедельник в 19:30 стартует матч за бронзу между московским ЦСКА и "Краснодаром" 11 февраля в это же время начнется финал между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".