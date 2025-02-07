"Спартак" и "Зенит" сыграют в финале Зимнего кубка РПЛ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Спартака" со счетом 1:0 обыграли "Динамо" в московском дерби в рамках Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.

На 32-й минуте динамовец Николас Маричаль сделал пас своему вратарю Игорю Лещуку, голкипер не смог обработать мяч и тот влетел в ворота.

"Спартак" набрал 6 очков и финишировал на первом месте в группе А. Команда вышла в финал, где 11 февраля сыграет с победителем группы В "Зенитом" (Санкт-Петербург).

Второе место в группе А занял "Краснодар" (2 очка), который в игре за бронзу встретится с московским ЦСКА. "Динамо" заняло третье место в группе, оно поведет борьбу за итоговую пятую строчку с "Ростовом" (Ростовом-на-Дону).

Матчи за третье и пятое места пройдут 10 февраля.