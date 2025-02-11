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Чемпион Аргентины по футболу Пабло Солари перешел в "Спартак"

Чемпион Аргентины по футболу Пабло Солари перешел в "Спартак"
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Аргентинский полузащитник Пабло Солари стал игроком "Спартака", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Контракт с 23-летним игроком подписан на 4,5 года. Пабло уже присоединился к красно-белым на сборе в ОАЭ. За "Спартак" он будет выступать под 7-м номером", - говорится в сообщении.

Предыдущим клубом Солари был аргентинский "Ривер Плейт".

"Примечательно, что всех этих успехов в "Ривере" Пабло добился вместе с Эсекьелем Барко. Теперь их эффективная связка воссоединилась в "Спартаке", - отметили в московском клубе.

В "Ривер Плейте" Солари играл с лета 2022 года, в 110 матчах он забил 30 голов и сделал 17 результативных передач. В составе команды Солари стал чемпионом Аргентины, обладателем Суперкубка и "Трофея чемпионов".

Также Солари - чемпион Чили, обладатель Кубка и Суперкубка страны в составе "Коло-Коло".

Спартак футбол Ривер Плейт Пабло Солари Эсекьель Барко
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