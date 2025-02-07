ФК "Спартак" объявил о переходе нападающего сборной Тринидада и Тобаго

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия стал игроком "Спартака", сообщается на сайте московского клуба.

27-летний спортсмен перешел из греческого АЕКа, заключив со "Спартаком" контракт на 3,5 года.

"Ливай уже присоединился к красно-белым на сборе в ОАЭ. За "Спартак" он будет выступать под 11-м номером", - говорится в сообщении.

Раньше Гарсия играл в сенегальском "Сентрале", нидерландских "АЗ Алкмаре", "Эксельсиоре", израильских "Ирони" и "Бейтаре".