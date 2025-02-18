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Джокович проиграл в первом круге турнира в Дохе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти во второй круг турнира в Дохе.

В стартовом раунде противостояния он уступил итальянцу Маттео Берреттини – 6:7 (4:7), 2:6.

24-кратный победитель турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира Джокович в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает седьмое место. Берреттини – 35-я ракетка планеты.

Статус турнира в Дохе – АТР 500. Призовой фонд – свыше $3,03 млн.

Новак Джокович Маттео Берреттини теннис
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