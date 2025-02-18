Медведев победил Хачанова в первом круге турнира в Дохе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев своего соотечественника Карена Хачанова в первом круге турнира в Дохе.

Результат противостояния – 4:6, 7:5, 6:3 в пользу Медведева.

В мировом рейтинге Медведев занимает шестое место, Хачанов – 21-е.

Во втором круге соперником Медведева будет бельгийский теннисист Зизу Бергс, являющийся 58-й ракеткой планеты.

Статус турнира в Дохе – АТР 500. Призовой фонд – свыше $3,03 млн.