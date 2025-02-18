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Кушхов оказался тяжелее Лубсанова на взвешивании перед боксерским боем в Нальчике

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российские боксеры Амин Кушхов и Вадим Лубсанов успешно прошли процедуру взвешивания перед очным поединком на турнире "Лига бокса".

Боксерский вечер пройдет 19 февраля в Нальчике.

СпортБоксеры Умар Саламов и Амин Кушков проведут свои бои 19 февраля в НальчикеЧитать подробнее

Как сообщили в Федерации бокса России, вес Кушхова составил 75 кг, а Лубсанова – 74,5 кг.

Бой в среднем весе между Кушховым и Лубсановым рассчитан на шесть раундов. Для Кушхова предстоящий поединок будет дебютным на профессиональном ринге. Лубсанов выиграл 10 боев (два – нокаутом) при пяти поражениях.

В рамках шоу в Кабардино-Балкарии на ринг должен был выйти экс-обладатель поясов IBO, WBO International, IBF International и EBP Умар Саламов. Ему должен был противостоять Шабан Хамади Джонго из Танзании. Однако этот бой 19 февраля не состоится, Саламов должен провести поединок в конце февраля против другого соперника.

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