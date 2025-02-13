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Боксеры Умар Саламов и Амин Кушков проведут свои бои 19 февраля в Нальчике

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российские боксеры Умар Саламов и Амин Кушков проведут свои поединки 19 февраля в Нальчике в главном карде турнира "Лига бокса".

Саламов в восьмираундовом поединке в тяжелом весе встретится с Шабаном Хамади Джонго из Танзании.

В последний раз Саламов выходил на ринг в сентябре 2024 года, когда в Москве досрочно победил Сервера Ермулаева. По ходу карьеры Саламов владел титулами IBO, WBO International, IBF International и EPB в полутяжелом весе. В декабре 2021 года он боксировал с Дмитрием Биволом.

Хамади Джонго в 2024 году провел пять поединков, в трех из которых вышел победителем.

На счету Саламова на профессиональном ринге 29 побед (21 – досрочно) при двух поражениях. Джонго выиграл 14 боев (11 – нокаутом), проиграл в пяти, два боя завершились вничью.

Бой Саламова и Хамади Джонго будет со-главным на турнире.

Главным событием вечера станет шестираундовое противостояние в среднем весе россиян Амина Кушкова и Вадима Лубсанова (10-5, КО 2). Уроженец Нальчика 25-летний Кушков дебютирует на профессиональном ринге. На чемпионате России-2024 в Иркутске он завоевал бронзовую медаль. Лубсанов по ходу карьеры боксировал с Аланом Хугаевым, Асламбеком Идиговым, Сергеем Лубковичем и многими другими.

На счету Лубсанова в профессиональном боксе 10 побед (две – досрочно) и пять поражений.

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