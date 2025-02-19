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Борзаковский, Нагорный, Ромашина выступят в лыжной "Гонке Легкова-2025"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Рязани состоятся 11-е Всероссийские соревнования по лыжным гонкам "Гонка Легкова". Старты пройдут 22-23 февраля, сообщили организаторы стартов.

В программу фестиваля войдут соревнования среди профессиональных спортсменов, старт для любителей, а также гонки для юных чемпионов и мастер-классы от легендарных спортсменов. Второй день будет посвящен мастер-классам от звезд лыжного спорта и биатлона, присоединиться к которым смогут и дети, и взрослые", - говорится в сообщении.

СпортСвыше 5 тыс. участников и болельщиков собрала юбилейная "Гонка Легкова"Читать подробнее

"Гонка Легкова - это больше чем просто соревнование. Это праздник лыжного спорта, который объединяет профессионалов и любителей, взрослых и детей, опытных гонщиков и тех, кто только делает первые шаги на лыжне. В 2025 году мы продолжаем расти и развиваться, открывая новые возможности для участников", - сказал создатель гонки олимпийский чемпион Александр Легков.

Впервые "Гонка Легкова" прошла в 2015 году. Ежегодно соревнования собирают тысячи участников всех возрастов. А сам фестиваль за это время стал уникальной площадкой, объединяющей на старте олимпийских чемпионов, действующих членов национальной сборной и любителей лыжного спорта.

В этом году амбассадорами гонки станут Вероника Степанова, Юлия Ступак, Артем Мальцев и Савелий Коростелев. В соревнованиях также выступят титулованные представители других видов спорта – в частности, Никита Нагорный, Светлана Ромашина, Евгений Рылов, Дарья Нагорная, Юрий Борзаковский.

лыжные гонки Александр Легков
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