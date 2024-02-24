Свыше 5 тыс. участников и болельщиков собрала юбилейная "Гонка Легкова"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков доволен тем, как прошла организованная им юбилейная, десятая "Гонка Легкова" в городе Пересвет Московской области.

"На мероприятии было не только много титулованных лыжников и биатлонистов, но и просто любителей лыжного спорта, начинающих лыжников. Мы объединили 5–6 поколений спортсменов и очень этим гордимся. Рады, что из года в год удается проводить мероприятие на высоком уровне и привлекать внимание к теме спорта и здорового образа жизни", - сказал Легков.

Юбилейная гонка собрала более 5 тыс. участников и болельщиков.

В рамках мероприятия прошла Детская лыжная гонка на дистанциях от 1 до 5 км, соревнования на 20 км среди профессиональных спортсменов, а также лыжные гонки для любителей на дистанциях 10 км и 20 км.

Открыли первый соревновательный день юные любители лыжного спорта: участники в возрасте от 4 до 10 лет приняли участие в гонке на 1 км, лыжников от 11 до 12 лет ждали соревнования на дистанции 3 км, а самые старшие – от 13 до 16 лет – попробовали свои силы в гонке на 5 км.

Чуть позже к начинающим лыжникам присоединились и профессиональные спортсмены. Они преодолели дистанцию в 20 км. Победителем гонки среди мужчин стал Александр Большунов , а среди женщин первой к финишу пришла Вероника Степанова.

Завершением спортивной части в первый день соревнований стали лыжные гонки для любителей. Они состязались на дистанциях 10 км и 20 км. Первое место среди мужчин в соревнованиях на 10 км занял Артем Барков , а среди женщин – Мария Лихачева . В гонке на 20 км среди мужчин первым к финишу пришел Андрей Кузнецов, а среди женщин победа досталась Рада Тарасенко .

Впервые "Гонка Легкова" прошла в 2015 году, а ее участниками стали тысячи любителей лыжного спорта от 5 до 75 лет. В настоящий момент проект является одним из самых ярких спортивных событий России, на старт которого ежегодно выходят как любители лыжного спорта, так и профессиональные спортсмены, в том числе победителей Олимпийских игр разных лет, членов сборной России по лыжным гонкам и другим зимним видам спорта.

В этом сезоне при поддержке Президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе амбассадорами Гонки стали: Максим Вылегжанин, Илья Черноусов, Юлия Чепалова, Наталья Коростелева, Карим Халили, Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Никита Крюков, Александр Панжинский, Иван Алыпов, Евгений Дементьев, Алексей Петухов, Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Николай Круглов и многие другие прославленные спортсмены.