Теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев завоевал путёвку в 1/4 финала теннисного турнира в Дохе.
Во втором круге соревнования он нанес поражение португальцу Нуну Боржешу - 6:3, 6:4.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает десятое место, Боржеш - 39-е.
Следующим соперником россиянина будет восьмая ракетка мира австралиец Алекс Де Минор.
Статус турнира в Дохе – АТР 500. Призовой фонд – свыше $3,03 млн.