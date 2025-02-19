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Россиянка Мирра Андреева выиграла два матча на турнире в Дубае за день

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева вышли в четвертьфинал турнира в Дубае.

В среду 17-летняя спортсменка провела два матча.

В первом из них она одолела спортсменку из Чехии Маркету Вондроушову (номер 39 в рейтинге Женской теннисной ассоциации, WTA) - 7:5, 6:0.

Через несколько часов Андреева встретилась с американкой Пэйтон Стирнс (46).

В четвертьфинале российская спортсменка сыграет со второй ракеткой мира Игой Швентек (Польша).

Сама Андреева является 14-й ракеткой мира.

Мирра Андреева теннис
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