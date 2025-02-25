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Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае
Фото: Dubreuil Corinne/ABACA/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге турнира в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу россиянина.

В мировом рейтинге Медведев занимает шестое место, Штруфф – 46-е.

Следующим соперником Медведева будет француз Джованни Мпеши-Перрикар. Он – 29-я ракетка мира.

Турнир в Дубае относится к соревнованиям категории ATP 500, его призовой фонд – свыше $3,2 млн.

Даниил Медведев теннис
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