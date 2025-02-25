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Рублев проиграл в первом круге турнира в Дубае

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от француза Кентена Гали в стартовом раунде турнира в Дубае.

Результат встречи – 3:6, 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Гали.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает девятое место. Гали – 77-я ракетка мира. Для участия в соревновании спортсмену из Франции пришлось преодолеть квалификационный барьер.

Турнир в Дубае относится к соревнованиям категории ATP 500, его призовой фонд – свыше $3,2 млн.

Андрей Рублев теннис
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