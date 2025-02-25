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Боксеры Туков, Челохсаев, Осипов выступят на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Москве

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Обладатель пояса WBA International россиянин Вадим Туков 7 марта в Москве на турнире "Ночь чемпионов IBA" проведет рейтинговый бой в весе до 75 кг против не знающего поражений шведа Адама Белалиа.

Предстоящий бой по версии IBA Pro в весе до 75 кг будет рассчитан на шесть раундов.

СпортБатыргазиев 7 марта проведет защиту титулов WBA и IBAЧитать подробнее

В со-главном событии боксерского вечера обладатель пояса EBP россиянин Георгий Челохсаев в восьмираундовом поединке в первом полусреднем весе до встретится с выступающим за Сербию Павлом Федоровым.

Многократному призеру чемпионатов России Юрию Осипову в шестираундовом поединке до 71 кг будет противостоять двукратный олимпийский чемпион, бронзовый призер Игр-2008, чемпион мира-2009 кубинец Роньель Иглесиас.

Чемпион России среди молодежи-2021 Рамазан Карнукаев в шестираундовом противостоянии в весе свыше 92 кг встретится с бронзовым призером Олимпийских игр-2024, чемпионом Азиатских игр-2022 Давлатом Болтаевым из Таджикистана.

Возглавит шоу "Ночь чемпионов IBA", как ранее анонсировалось, бой олимпийского чемпиона-2020 Альберта Батыргазиева. Он будет защищать пояса временного чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе и титула чемпиона IBA в весе до 60 кг в поединке против аргентинца Нери Круза Ромеро.

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