Батыргазиев 7 марта проведет защиту титулов WBA и IBA

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев 7 марта проведет защиту пояса временного чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе и титула чемпиона IBA в весе до 60 кг. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В Москве он встретится с аргентинцем Нери Крузом Ромеро, 12-раундовый бой возглавит турнир "Ночь чемпионов IBA".

Временный пояс WBA Батыргазиев завоевал в июле прошлого года, когда в Серпухове техническим нокаутом в девятом раунде победил ирландца Джоно Кэрролла. В середине октября в Уфе титулованный россиянин досрочно победил филиппинца Альберта Пагару во время первой защиты титула IBA в весе до 60 кг. Поясом IBA Батыргазиев владеет с декабря 2023 года. Тогда россиянин победил многократного призера Олимпийских игр и трехкратного чемпиона мира кубинца Ласаро Альвареса.

На профессиональном ринге Батыргазиев выиграл все 11 поединков (восемь – нокаутом). Ромеро – также непобедимый боксер: 18 побед (в десяти боях – досрочно).

Отмечается, что Батыргазиев должен был провести поединок с полноценным чемпионом WBA Ламонтом Роучем, но Всемирная боксерская ассоциация разрешила боксеру из США встретиться с обладателем пояса в легком весе соотечественником Джервонтой Дэвисом. Во избежание простоя россиянин проведет необязательную защиту пояса.