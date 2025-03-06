Большунов и Смирнова выиграли чемпионат России в гонках на 10 км

Александр Большунов во время соревнований Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем чемпионата России на дистанции 10 км свободным стилем с раздельного старта.

Время спортсмена – 21 минута 18,7 секунды.

Второе место занял Савелий Коростелев, отставание которого от Большунова составило 6,5 секунды.

Бронзовым призером стал Артем Мальцев (+17,4 секунды).

Триумфатором в женской гонке стала Екатерина Смирнова, ее время – 24 минуты 16,9 секунды.

Завоевавшая серебро Алина Пеклецова уступила ей 21,9 секунды, бронзовый призер Дарья Непряева – 28,2 секунды.

Соревнования проходят в Казани.