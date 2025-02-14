Царь лыж. Большунову не было равных в Италии

Фото: Federico Modica/NordicFocus/Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов триумфально выступил в лыжной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Это был его первый старт в международном заезде после введения санкций в отношении россиян. Санкции действуют и поныне, но и Sudtirol Moonlight Classic не входит в календарь Международной федерации международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Это и позволило Большунову выступить в Италии.

Россиянин участвовал в гонке на 30 км с общего старта. Финишную черту 28-летний Большунов пересек первым, преодолев дистанцию за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Ближайшего преследователя, итальянца Лоренцо Бузина, пришлось ждать 14 с лишним секунды. Только почти через полторы минуты к финишу приехала следующая группа лыжников.

Итальянская гонка носит статус коммерчески-любительского. Понятно, при участии в гонке звездных норвежских лыжников отставание у них от россиянина было бы куда меньшим, не говоря уже о том, что отставание могло быть уже у самого Большунова – от этих же норвежцев.

Вместо лыжников из Норвегии на гонке присутствовала группа норвежских журналистов. Большунов не отказывал им в общении и, судя по его ответам, находился в отличном настроении. "Участвовать в этой гонке разрешил лично Трамп", - шутил россиянин. "Это вы скучаете по мне, а наоборот", - говорил также он.

После победного финиша Большунов признался, что в Италии не чувствовал никакого негатива к себе: наоборот, многие спортсмены подходили к нему сфотографироваться.

Успех Большунова вдохновляет

На успех Большунова в его первой после перерыва международной гонке, конечно же, отреагировали и в России.

"Царь лыж. Поздравляем Александра Большунова", - написал в своем телеграм-канале министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев.

"Несмотря на все сложности и ограничения, Александр вновь доказал, что российский спорт продолжает развиваться и демонстрировать достойный уровень. Это вдохновляет всех наших спортсменов в непростых условиях", - сказал он же "Матч ТВ".

"Мы верим, что успех Александра станет важным шагом на пути к возвращению российских спортсменов на международную арену. Спорт должен объединять, а не разделять, и мы прилагаем все усилия, чтобы в скором времени все наши атлеты смогли соревноваться на равных, независимо от политической обстановки", - добавил Дегтярев.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко озвучил одну из задач, которые стояли перед Большуновым.

"Гонка в Италии носила прежде всего психологический характер, поскольку Большунов отсутствовал три года на международной арене. Первый старт имел подоплеку возвращения, чтобы почувствовать атмосферу международной гонки", - приводит слова Бородавко "Чемпионат".

"Нагрузка была хорошая. Александр прошел в своем стиле - не торопился, пригляделся, за два километра сделал ускорение и одержал победу. Нельзя сказать, что были самые сильные соперники, но и по Александру было видно, что темп для него не предельный. Все прошло так, как и намечал Александр", - разъяснил тренер.

"Доминирование одной страны снижает интерес"

СМИ попытались узнать мнение о выступлении Большунова Sudtirol Moonlight Classic у норвежских лыжников

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, однако затруднился ответить о перспективах возвращения лыжников из России к международным стартам.

"Поскольку это соревнование проходит не под эгидой FIS, они вольны поступать по своему усмотрению", - приводит слова Клебо VG.

Ранее некоторые лыжники Норвегии, включая самого Клебо, сетовали, что в отсутствии россиян им приходится соревноваться между собой. На этот раз Йоханнес оказался не готов отвечать на вопрос о возвращении лыжников из РФ.

"Это последнее, о чем я сейчас думаю. В последнее время я сосредоточен на восстановлении после болезни. Ситуация (с возможным участием россиян в официальных стартах) такая же сложная, как и три года назад. Я не чувствую, что что-то сильно изменилось", - сказал Клебо.

Сам Большунов отметил, что гегемония в международных стартах одной страны снижает интерес к гонкам.

"Без нас Норвегия стала доминировать нас и на чемпионате мира в Тронхейме выиграет все медали. Когда выигрывает только одна страна, это проблема, потому что тогда интерес падает", - цитирует россиянина NRK.

Флаг РФ исчез из протокола

Между тем, изначально в стартовом листе гонки Sudtirol Moonlight Classic Большунов фигурировал под флагом РФ, однако перед началом гонки государственная символика России исчезла из онлайн-протокола. Организаторы позже уточнили, что заранее обговаривалось участие Большунова под нейтральным флагом.

Большунов – трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира